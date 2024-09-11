شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج أحمد شاهين والعزاء غدا في مسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المؤلف عمرو محمود ياسين والدة المخرج أحمد شاهين على موقع فيس بوك قائلا : ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى صديقي العزيز المخرج أحمد شاهين في وفاة والدته الغالية ، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، و إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن المخرج أحمد شاهين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدته .

وكشف المخرج أحمد شاهين عن موعد العزاء وهو غدا الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.



يشار إلى أن عمرو محمود ياسين يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، من إخراج محمد الخبيرى، ومن انتاج سينرجى .

ويعد تعاون ياسمين والمؤلف عمرو محمود ياسين هوالثالث في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلين وهما و"نحب تانى ليه" مع النجوم شريف منير وكريم فهمى، كما قدما مسلسل "اللى ملوش كبير" مع أحمد العوضى وإخراج مصطفى فكرى.