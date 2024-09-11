أغنية "حكي واجد" الأعلى استماعًا في ألبوم عبدالمجيد عبدالله

ياسر رشاد - القاهرة - حققت أغنية الفنان عبدالمجيد عبدالله “حكي واجد” أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حكي واجد ومشاهداتها

أغنية حكي واجد من كلمات

كلمات :تركي الحان :طارق محمد توزيع :جلال حمداوي ، وتقول كلماتها"

كلمات الأغنية حكى واجد وبـرّر لي كثير اسباب ماخلّى عذر بالكون الاّ جاب ناظرته بعيون وداع حبيبي من يديني ضاع نـوى بـيـروح .. ويـبي مني طلب واحد اخير أقول له مسموح حضنته حضن أتمنّي احضنه من يوم لاقيته لكنـي خجلت وقلت وقته يحين وخلّيته حضن يساوي الدنيا ووجعه اللي في قلبي الحين حل بيته وناظرته بعد وبشوق قلتله فمان الله بحفظ اللي بيردّك لي بحوله وقوّته يالله اهلاً وسهلاً يا وجع حبيبي ياجرح لا تبرا ولا تطيبي انت اللي باقي منّه وماعندي اعز منّه اهلاً وسهلاً يا وجع حبيبي".

ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد 2024



جاءت أغنية حكي واجد ضمن ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، والذي ضم 6 أغانٍ.

أغنية أبا أعيش من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية حكي واجد من كلمات تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغنية يا منيتي، من كلمات المذهب: أحمد فضل القمدان،الكوبليه: تركي، تطوير وإعداد: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية خلاص مابي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغنية أحط راسي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغنية احتاجلك، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

كانت قد طرح عبد المجيد حديثًا أغنية “أنا أضحك”، والتي اجتازت حاجز 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

أغنية "أنا أضحك" كلمات تركي، ألحان طارق محمد، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه. وتذوبني وتخط اسمه توديني وتجيب انا اضحك لكن ضحك تيتك لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيبي انا واقف لكن لو تمر نسمح. تحطمني وتذوبني توديني وتجي انا مليان”.

بجانب أغنية “ماعاد يمديني”، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ماعاد يمديني ولا عاد يمديك قلوبنا حبت ولا استاذنتنا الحب ماهو بديني ولا ايديك لا هبت رياح المحبه خذتنا صعبه تخليني وانا صعب اخليك لو نترك دروب الغلا ماتركتنا انا على الله ماهقيت التقي فيك ابوس راس الصدفه اللي جمعتنا الود ودي في عيوني اخبيك ونطير انا وانت بسما عاطفتنا الشوق باين فيني وباينن فيك لا جينا نخفيه العيون فضحتنا.