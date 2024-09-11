الصُلح يسدل الستار على اتهام أحمد صلاح حسني بتدمير سيارة موظف

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمًا بانقضاء الدعوى المقامة من موظف ضد الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارته وإصابته فى التجمع، بالتصالح.

كان دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وحرر المجني عليه محضراً اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.

النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين لاتهامهم بالسرقة بالاكراه وانتحال صفة ضباط شرطة في مدينة نصر.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4306 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 406 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهمين الثمانية بسرقة مبالغ مالية مملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي"، انه في يوم12 مارس لسنة 2024، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحاظفة القاهرة، المتهمون سرقوا المبلغ المالي المبين قدره بالاوراق المملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي".

باستدراج المتهم الاول للمجني عليه بانه عرض علي شراء "كابلات نحاسيه وطالبه بمقابلته وبحوزته مبلغ مالى لاتمام عملية شراء وانتقل لمقابلته، رفقه الشاهد الثاني وما أن تقابلاُ معه بالطريق العام، حتى قام المتهمين بإيقافهم تحت مسمي :" إحنا مباحث اقف مكانك" بإصطحابهما عنوة داخل أحد السيارات.

وبتفتيشهم منتحلين صفة ضباط شرطة وتمكنوا بتلك من سرقة المبلغ المالي بحوزة المجني عليه، وخلالها اجري تحرير محضر وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.