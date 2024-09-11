تايلور سويفت في ردّ قوي على ترامب بعد تعليقه الصادم عن الحيوانات الأليفة

التّعليق الوحيد الذي أدلى به الرّئيس السّابق دونالد ترامب حول الحيوانات الأليفة جعل الجميع في حيرة من أمرهم. خلال مناظرة يوم الثّلاثاء على قناة ABC ضدّ نائبة الرئيس كامالا هاريس، صرّح ترامب أنّ المهاجرين الذين يأتون إلى أميركا “يأكلون حيواناتهم الأليفة”. وسرعان ما حاول إصلاح تعليقاته بالقول إنّه شاهد ذلك على شاشة التّلفزيون.

ولأولئك الذين يعرفون، الفنّانة تايلور سويفت ليست من مؤيّدي دونالد ترامب، في الواقع، كان هناك خلاف مستمرّ بين الإثنين والذي اتخذ اليوم منعطفًا آخر مباشرة بعد المناقشة.

وفي منشور طويل على إنستغرام، نشرت تايلور سويفت صورة لها مع قطّتها الشّهيرة، وتحدّثت عن نسخة الذّكاء الاصطناعيّ الخاصّة بها المزوّرة والتي تؤيّد بشكل خاطئ الرّئيس السّابق، وتتابع شرح أسبابها وراء قرار التّصويت لنائبة الرّئيس كامالا هاريس. وهو دعمها الثّابت للأقلّيّات التي تتعرّض حاليًّا للمضايقات والتّمييز المستمرّ في جميع أنحاء البلاد. هذا هو السّبب الرّئيسيّ لتأييد تايلور سويفت الكامل. لكنّها لم تطلب من النّاس التّصويت لصالح كامالا، بل طلبت من الجميع إجراء أبحاثهم الخاصّة وشعرت بالأمل في أن يتّخذ النّاس نفس القرار.

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هذا هو الجزء الوحيد ممّا كتبته في المنشور أدناه، كما بحثت في تعليقات ترامب المربكة حول أكل المهاجرين لحيواناتهم الأليفة. تأييد في توقيت مثاليّ كالتّالي: “سأدلي بصوتي لكامالا هاريس وتيم فالز في الانتخابات الرئاسيّة لعام ٢٠٢٤. أنا أصوّت لكامالا هاريس لأنّها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنّها بحاجة إلى محارب للدّفاع عنها. أعتقد أنّها قائدة موهوبة وثابتة، وأعتقد أنّه يمكننا تحقيق الكثير في هذا البلد إذا قادنا الهدوء وليس الفوضى، وقد سعدت كثيرًا وأعجبت باختيارها لمنصب نائب الرّئيس تيم والتز. “التي دافعت عن حقوق “مجتمع الميم” والتّلقيح الاصطناعيّ، وحقّ المرأة في جسدها لعقود من الزّمن.”