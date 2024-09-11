شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ ابن أنجلينا جولي وبراد بيت بعد تعرضه لحادث يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ابن النجمان العالمييان أنجلينا جولي وبراد بيت، باك جولي بيت، لأول مرة علنًا منذ حادث الدراجة الذي تعرض له في يوليو الماضى، وكان قد تم نقل باك إلى المستشفى بسبب إصابات في الرأس بعد اصطدام دراجة كهربائية بمؤخرة سيارة في لوس أنجلوس، وفقًا لموقع TMZ، ويُقال إنه لم يكن يرتدي خوذة وقت وقوع الحادث.

وأفاد موقع People لاحقًا أنه تم إخراجه من العناية المركزة، بعد أن عانى من "صدمة معقدة" حيث بدأ "الطريق الطويل للتعافي والعلاج الطبيعي"، وقيل إن والدته أنجلينا جولي وإخواته كانوا بجانبه أثناء تعافيه.

ظهر باك الآن في الأماكن العامة لأول مرة منذ الحادث، حيث ظهر إلى جانب والدته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي للعرض الأول لفيلمها Without Blood، الذي كتبته وأخرجته.



أحدث ظهور لـ ابن انجلنا جولى وبراد بيت



انجلينا جولى وابنها



انجلينا جولى وابنها باك

كما كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى أنها توقفت عن الغناء لأن حبيبها السابق الذى لم ترد ذكر اسمه انتقد صوتها، وذلك بعدما عادت جولى الحائزة على جائزة الأوسكار إلى الشاشة الكبيرة بفيلم Maria، وهو فيلم سيرة ذاتية جديد للمخرج بابلو لارين عن مغنية الأوبرا ماريا كالاس.