شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات فى ختام أمسيات الأغاني الفرنسية على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ثلاث أمسيات للأغاني والقصائد الفرنسية يحييها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى الدكتورة داليا فاروق ، فى افتتاح موسمهم الفنى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ، وصوليست التشيللو شادى حنا ومن إخراج هشام الطلى.



فرقة أوبرا القاهرة فرقة أوبرا القاهرة



فرقة أوبرا القاهرة فرقة أوبرا القاهرة



فرقة أوبرا القاهرة فرقة أوبرا القاهرة

فعلى المسرح الصغير يقام حفلين الأول في الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٣ سبتمبر والثاني يقام في الثانية بعد ظهر السبت ١٤ سبتمبر، وتختتم الأمسيات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر على مسرح سيد درويش دارأوبرا الأسكندرية .

يتضمن البرنامج مختارات من أبرز القصائد الشعرية والأغاني الفرنسية لكبار الشعراء منها "غداً عند الفجر لـ فيكتور هوجو ،

الخادمة وجرة اللبن ، فأر المدينة وفأر الريف ، الثعلب والعنب ،الغراب والثعلب لـ جيان دى لافونتين ، تحت جسر ميرابو لـ جويلوم ابولينار ، خيول خشبية لـ بول فيزلين ، الطائر الطنان لـ تشارلز مارى رينيه ، البحارة لـ تيوفيل جاتيير ، كرنفال الحيوانات لـ كامى سان صانس " اداء النجوم" داليا فاروق ، رضا الوكيل ، مني رفلة ، جاكلين رفيق ، رامز لباد ، نورسيتا المرغنى ، ليلى ابراهيم ، مصطفى مدحت ، خالد سمير ، سلمي الجبالى

بالاضافة الى عمرو مدحت فى أغنية غروب الشمس لـ ج .ف.ألماس فى أوبرا الإسكندرية، و يصاحب القصائد والأغانى المقدمه عرض باللغتين الفرنسية و العربية .