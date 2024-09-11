نيللي كريم تبدأ التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد

الفنانة نيللي كريم استقرت مع صنّاع مسلسلها الرمضاني الجديد على إطلاق اسم "نارين" عليه، كما بدأت حالياً وفي سرّية تامة التحضير للعمل استعداداً للبدء بالتصوير في وقت قريب ليكون المسلسل جاهزاً للعرض قبل بدء الشهر الكريم.

وتتعاون نيللي في المسلسل مع المؤلف أمين جمال، والمخرج عبد العزيز النجار، حيث تعقد جلسات عمل مع صنّاع المسلسل لاختيار باقي الممثلين والتعاقد معهم. كما طلبت وضع جدول زمني بمواعيد التصوير للانتهاء منه قبل حلول رمضان.

وكانت نيللي كريم قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "فراولة"، والذي عادت من خلاله إلى الكوميديا بعد سنوات من تقديمها مسلسل "بـ100 وش".

وقدّمت نيللي خلال أحداث مسلسل "فراولة" شخصية "فريال"، وهي ابنة صاحب عقار، تتطور رحلتها وتصبح قارئة فنجان وإنفلونسر وخبيرة طاقة، لتعيش رحلة صعود من الفقر إلى الثراء.

مسلسل "فراولة" مؤلف من 15 حلقة، ويشارك نيللي كريم في بطولته كل من: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، جيلان علاء، ولبنى ونس...، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

كما انتهت نيللي كريم من تصوير فيلم "هابي بيرزداي"، الذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة، والذي تظهر خلال أحداثه بدور طليقة شريف سلامة، ويشاركهما في البطولة حنان مطاوع.

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