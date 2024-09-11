لرفضه مساعدة والده.. نور خالد النبوي: اشتغلت كاشير ورميت الزبالة في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان “نور خالد النبوي” عن تفاصيل رحلته للاعتماد على نفسه، خلال فترة دراسته في أمريكا، بعيدًا عن مساعدة والده لرغبته في دراسة الفن.

نور النبوى مسحت الحمامات فى أمريكا:

قال نور النبوي خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks إن والده رفض في البداية أن يتجه لدراسة الفن في المرحلة الجامعية، فسافر إلى فرنسا لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، ورسب لمدة عامين.

وأضاف: "سقطت سنتين لأني مش حابب دراستي، واشتغلت في المسرح ببلاش أقطع تذاكر وأرجع أشوف أفلام، وفي الفترة دي اكتأبت ووزني زاد وبطلت أروح الجيم، وقررت أرجع أدرس في القاهرة، والدي قال هات ورقك وتعالى نطلع أمريكا نقدم في جامعة، لو قبلوك تقعد وأنا أدفع المصاريف".

وأشار نور النبوي إلى أن والده أصر على دخوله قسم الإخراج السينمائي قائلا: "روحنا لوس أنجلوس وكنت عايز أدخل مسرح تمثيل وإخراج، ووالدي قال أنا والعيلة شايفينك مخرج سينما".

وروى “نور النبوي” تفاصيل البرنامج الذي وضعه لنفسه قبل بدء الدراسة قائلا: "قررت أقعد في أمريكا وأبقى ملتزم لمدة 3 شهور، وخلال 3 شهور كنت كل يوم أصحى الساعة 4 الصبح وأتمرن الساعة 5، وأشتغل على نفسي من الساعة 8 للساعة 12، وأسمع عبد الحليم حافظ لمدة ساعة وأنا بطبخ، وبعدها أروح الجيم وأرجع أتفرج على مسرحيات وأفلام، وألزق الموبايل على الحيطة وأصور نفسي في تجارب تمثيل".

ووصف نور النبوي الطريقة التي حاول بها إثبات قدرته للاعتماد على نفسه: "أبويا كان بيصرف عليا وعايز أعتمد على نفسي، واشتغلت في محل أكل مشهور في أمريكا أسبوعين، لكن كان كله أسبان بيشتموني وأنا مش فاهم حاجة، واشتغلت كاشير في محل أيس كريم عند عيلة فرنسية ومسحت الحمامات، وكل يوم وأنا بخرج الزبالة أمسك الكيس وأقول بكرا هتشوفوا ده هيبقى إيه".

يذكر انه عرض لنور خالد النبوي مؤخرا فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، وظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.