شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرى كله" جديد حودة بندق بتوقيع حسين زكريا وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حودة بندق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خيرى كله " تعاون فيها مع الملحن حسن زكريا وكلمات عمرو قطب وتوزيع أحمد عادل وسوف يقوم بطرحها على المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مكساج وماستر الأغنية، وتأتى هذه الأغنية الجديدة بعد نجاح أغنيته الأخيرة روقان وتحقيقها ملايين من المشاهدات خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الفنان الشاب حودة بندق حل ضيفا على برنامج ملوك الترند، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، مساء كل يوم خميس، وفى لقائه تحدث عن حادث السير الخطير الذى تعرض له، كما تحدث عن الانطباع السيئ عن مطربى المهرجانات، ولماذا يعتبر نفسه ليس من مطربى المهرجانات، لاختلاف مايقدمه من فن عنهم.

كما تحدث بندق فى لقائه، عمن يعتبرهم أهم مطربي مصر من وجهة نظره، وفى ختام حديثه فى ملوك الترند، قدم عددا من الأغانى التى حققت تريندات على السويشيال ميديا، وحصلت على أرقام مذهلة على اليوتوب منهم "كله طار وخطر".