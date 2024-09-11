منى زكي تشارك في رمضان 2025 بـ "ناقص ضلع"

استقرت النجمة منى زكى على سيناريو مسلسلها الجديد الذى تتواجد به فى دراما رمضان 2025، حيث يحمل العمل اسم "ناقص ضلع" من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، ومقرر عرضه فى 15 حلقة، حيث يواصل صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين والوقوف على كل التفاصيل قبل تحديد موعد البدء فى التصوير.

مسلسل ناقص ضلع يسجل التعاون الثانى على التوالى بين منى زكى والمخرج محمد شاكر خضير فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل تحت الوصاية من 15 أيضاً فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشارك فى بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، على صبحى وآخرين.

وفى سياق آخر تواصل منى زكى تصوير فيلم "الست" عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، والذى تجسد فيه منى زكى شخصية أم كلثوم فى مراحل عديدة من مشوارها الفنى، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائى وصندوق بج تايم وشركة سينرجى فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانو بفريق عالمى لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم "رحلة 404" الذى عرض فى شهر يناير الماضى، ويتناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.

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