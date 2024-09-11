شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر وحميدة وخالد يوسف يشاهدون عروض المسرح التجريبى فى آخر أيامه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حضر الفنانون الكبار القيصر محيى إسماعيل والنجم محمود حميدة والمخرج خالد يوسف العرض المسرحى (تاء التأنيث ليست ساكنة) للفنانة السورية مروة الأطرش، وهو من العروض المشاركة فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة أعضاء اللحنة، وهم: النجمة سلوى محمد على (مصر)، الفنان جون سيبى أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استونيا)، الفنان والأكاديمى د. عبد الإله السنانى (السعودية)، الكاتب والروائى هزاع البرارى (الأردن).

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوى مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة فى إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض فى المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة فى تقنيات وفنون المسرح.



حميدة ومحيى إسماعيل



خالد يوسف وحمود حميدة ومحيى إسماعيل



خالد يوسف وحميدة ومحيى إسماعيل



خالد يوسف