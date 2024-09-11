محمد رمضان برفقة جمهوره وعنبة على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان برفقة جمهوره، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نهى عابدين

تستمتع الفنانة نهى عابدين بعطلتهاالصيفية، ونشرت صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، ولاقت تفاعل المتابعين.

سارة الشامي

روجت الفنانة الشابة سارة الشامي لمسلسلها الجديد "ديبو، ونشرت صورة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ديمو يوم 13 سبتمبر".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.

عنبة

يستمتع مطرب المهرجانات عنبة، بالعطلة الصيفية وظهر أمام الشاطئ، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا بحبني أوي".

سيمون

شاركت الفنانة سيمون متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إحنا اكتر جيل اتربى على الحب والنقاء والأحترام، لأنفسنا والآخرين".

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على متن أحد اليخوت في عرض البحر.

دوللي شاهين

خضعت الفنانة دوللي شاهين لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي في أحدث ظهور.

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت هنا بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.