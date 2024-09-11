أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر في لندن.. والجمهور: "صورة تاخد العقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رومانسية مع زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما في لندن.

ونشر سامي، صورة سيلفي، مع مي عمر، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب متابعيه وجمهوره.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يخليكم لبعض ويحميكم"، "هو في حلاوة كده"، "منورين الدنيا كلها"، "أحبكما كثيرًا"، "حبايب هارتي"، "الصورة تاخد العقل".

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يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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