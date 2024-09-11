القيصر وحميدة وخالد يوسف يشاهدون عروض المسرح التجريبي في آخر أيامه.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الفنانون الكبار القيصر محيي إسماعيل والنجم محمود حميدة وبناته وحفيده، والمخرج خالد يوسف العرض المسرحي ( تاء التأنيث ليست ساكنة ) للفنانة السورية مروة الأطرش، وهو من العروض المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة أعضاء اللحنة، وهم : النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الفنان والأكاديمي د. عبدالاله السناني (السعودية)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن).

مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.