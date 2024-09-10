شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تتحدث عن عادل إمام وعمر الشريف ويحيى الفخرانى: تعلمت منهم كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة شيرى عادل ذكريات تمثيلها مع أسماء كبيرة في عالم التمثيل بحجم عمر الشريف وعادل إمام في حسن ومرقص بالإضافة إلى الفنان يحيى الفخرانى بأعمال منها شيخ العرب وهمام ويتربى فى عزو وقبلهما المرسى والبحار قائلة: "اتشرفت بالتمثيل أمام ممثلين كبار جداً، فالفنان يحيى الفخرانى أبويا الروحي أما النجم الراحل عمر الشريف فكان التمثيل أمامه بمثابة الحلم وتعلمت منه البساطة وقد إيه هو طبيعي وريأكشناته هادية لأنه بيمثل بعنيه من غير حرمات كتير".

أما الزعيم عادل إمام فقالت عنه : "التمثيل أمامه كان خطوة كبيرة في حياته، وتعلمت منه حبه للفن، فهو بالنسبة له كل حاجة في الحياة ويعشق فنه جداً".

من ناحية أخرى كشفت الفنانة شيرى عادل عن كواليس مسلسل الحشاشين التي ظهرت خلاله ضيف شرف بدراما رمضان الماضى، وقالت أثناء حلولها ندوة على تليفزيون الخليج 365 : "صحيح ظهرت ضيفة شرف بس حضرت للدور أكتر من مسلسل كامل، وده من كتر الضغط اللى كنت حاسة بيه نظرًا لأسباب عدة منها إن الظهور في الحلقة الأخيرة".

وأضافت: "المسلسل حقق حالة كبيرة من النجاح، وبالتالي حملني ضغطا كبيرا، ثانيًا أنا طالعة فيه بشخصية بنت كريم عبد العزيز ومشهد مؤثر جدًا معاه بعد وصوله لمرحلة مغايرة تمامًا عن اللى سبق ووصل ليها".