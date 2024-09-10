شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ينعى كلبته: باى باى حبيبة قلب بابى والان مع تفاصيل الخبر

نعى الفنان خالد الصاوى كلبته، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر صورة تجمعه بكلبته وعلق: "باي باي حبيبة قلب بابي". وأضاف: "يا رب أرجوك اجمعني بيها وبميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل".

من ناحية أخرى، يشارك خالد الصاوى في بطولة فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، من إخراج عمر المهندس، حيث يقدم شخصية محورية في أحداث الفيلم الذى يعد من أبرز أفلام 2024.

وقدم خالد الصاوى آخر آعماله مسلسل صدفة في رمضان الماضى، بطولة الفنانة ريهام حجاج، وشارك في بطولته كلا من عصام السقا، رحاب الجمل، وأخرون، اخراج سامح عبد العزيز.