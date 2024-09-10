"وكالة ناسا" و"ديزني" ونجوم هوليوود يودعون جيمس إيرل جونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من كبرى شركات الإنتاج السينمائية على نعي النجم الأمريكي جيمس إيرل جونز الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين عن عمر يناهز 93 عامًا أبرزها شركة "ديزني" ووكالة ناسا الفضائية، إلى جانب عدد من نجوم هوليوود الذين تعاونوا معه من قبل.

وكان في مقدمة نجوم هوليوود الممثل الأمريكي مارك هاميل ونشر نعيه عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "أرقد في سلام أبي"، وأبي هنا في إشارة منه لفيلم "Star Wars" حيث جسد هاميل شخصية لوك سكايواكر وكان والده بأحداث الفيلم دارث فيدر الذي قام جيمس إيرل جونز بالأداء الصوتي الخاص به.

كما نعته الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام "Star Wars" على نفس التطبيق وعلقت: "شكرًا على كل شئ جيمس"، وقامت شركة "ديزني" بنعيه برسالة مؤثرة وعلقت: "باسم كل من يعمل في شركة ديزني، نشعر بالأسى لرحيل أسطورة ديزني جيمس إيرل جونز ونواسي عائلته وأحبائه، أرقد في سلام"، إلى جانب وكالة ناسا الفضائية وعلقت: "أنظر إلى النجوم، اليوم نحن ننظر إلى النجوم لنتذكر العظيم جيمس إيرل جونز في شخصية موفاسا، ليذكرنا أن هذه النجوم ستكون دائمًا هناك لإرشادنا".

رحل عن عالمنا النجم الأمريكي العالمي جيمس إيرل جونز عن عمر يناهز 93 عامًا في منزله بولاية نيويورك الأمريكية أمس الاثنين وذلك وفقًا لموقع "Deadline".

ويعد الراحل هو من أشهر من قام بتقديم الأدوار الصوتية في تاريخ السينما، وكان أبرزها فيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994 وقدم شخصية "موفاسا" وكان سببًا رئيسيًا في نجاح الفيلم تجاريًا وأصبح من علامات السينما الأمريكية، كما قدم الأداء الصوتي لشخصية "Darth Vader" الشهيرة من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars".

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