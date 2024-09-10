بفستان أسود.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي بدت فيها متألقة وأنيقة.

ونشرت هنا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان اسود سوارية، أبرز جمالها.

وتفاعل رواد انستجرام مع صور هنا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "باربي حقيقية"، "باربي.. أحلى واحدة"، "شو هالجمال"، "الأسود يليق به"، " قمر ما شاء الله عليكي بجد".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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