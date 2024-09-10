طرح أغنية دعائية لفيلم "عنب" قبل عرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة، الكليب الرسمي لفيلم عنب، والمقرر عرضه في سينمات مصر والعالم العربي يوم 19 سبتمبر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "‏‎الكليب الرسمي لفيلم عنب ‏‎يعرض يوم ١٩ سبتمبر في جميع سينمات العالم العربي، ‏‎بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، انتاج رشا الظنحاني، ‏‎اخراج أحمد نور، ‏‎سيناريو وحوار أحمد سالم، يوسف سالم، ‏‎قصة أمين جمال، محمد محرز، منتج منفذ مصطفى متولي، توزيع خارجي تريو".

الفيديو كليب غناء النجوم محمود الليثي وإسلام إبراهيم.

وتجسد أيتن عامر خلال أحداث العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

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