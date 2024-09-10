آية عبدالله تطرح أحدث أغنياتها بعنوان "سمعني كمان"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة آية عبدالله، احدث أغنياتها بعنوان "سمعني كمان"، على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "سمعني كمان" باللهجة المصرية وبقالب غنائي على إيقاع المقسوم من حيث اللحن والجمل الموسيقية، وتحمل رسالة إيجابية ومفعمة بالتفاؤل.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب "سمعني كمان" توقيع المخرجة رودينا حاطوم، واتسم بالألوان الزاهية والحيوية التي عكست روح الأغنية وايقاعاتها، وظهرت أية عبدالله بأكثر من اطلالة مختلفة عن اطلالاتها السابقة.

وأعربت آية عبدالله، عن سعادتها بطرح "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً على أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

تفاصيل أغنية سمعني كمان

أغنية "سمعني كمان"، كلمات مؤمن سالم، الحان د. مصطفى العسال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.