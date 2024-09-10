شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش تبحث عن حرية النساء بعرض تاء التأنيث بمهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

يناقش العرض المسرحى "تاء التأنيث ليست ساكنة" للفنانة السورية مروة الأطرش مواضيع عميقة كزواج القاصرات، والطلاق والتحرش، وعرض بالأمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وسيعرض أيضا اليوم على مسرح السامر بالعجوزة بحضور لجنة التحكيم.

عرض "تاء التأنيث ليست ساكنة" المشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو احتجاج نسوي، لشريحة كبيرة من نسوة يعانين بصمت معاناة بسبب القيود والأنظمة التي فرضها المجتمع على نفسه، والعرض يؤكد أنه ليست المرأة الوحيدة التي تعاني، حتى نصفها الثاني (الرجل) يعاني من بعض العادات والتقاليد التي يصعب التحرر منها.



عرض تاء التانيث ليست ساكنة



عرض تاء التانيث ليست ساكنة

عرض "تاء التأنيث ليست ساكنة" فكرة وإخراج مروة ممدوح الأطرش، وكريوغراف مها الأطرش، وورشة الكتابة: لبوه عرب، حسين بريسم، مروة الأطرش، والعرض تمثيل: مروة الأطرش، مها الأطرش، مرتضى علي، أشرقت غانم، غفران فارس، نعمت فتلاوي، تبارك حامد.

جدير بالذكر أن الفنانة مروة الأطرش، وشقيقتها مها الأطرش وشقيتهما الثالثة الإعلامية مزنة الأطرش هن حفيدات الراحلة الأميرة الفنانة أسمهان الأطرش، والفنانة والموسيقار فريد الأطرش، وهن بنات الفنان الكبير ممدوح الأطرش، وقد ورثن الفن من تلك العائلة أبا عن جد.



عرض تاء التانيث من اخراج مروة الاطرش



عرض تاء التانيث من اخراج مروة الاطرش

يشارك في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي انطلقت يوم 1 سبتمبر وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، 26 عرضًا مسرحيًا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتشارك مصر بثلاثة عروض مسرحية، هي: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض "حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، كما يشارك 10 عروض أجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.