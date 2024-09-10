بعد القبض عليه .. "سيدات ومخدرات" أزمات سعد الصغير عرض مستمر |ما القصة

ياسر رشاد - القاهرة - المطرب الشعبي سعد الصغير يعتلي محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية ، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض عليه، وبحوزته مواد مخدرة، لكنها لم تكن الأزمة الأولى له في الفترة الأخيرة ، فهناك العديد من الأزمات التي التي تقلل من شعبيه الفنان أمام جمهوره .

سيدات ومخدرات .. أزمات سعد الصغير عرض مستمر |ما القصه

أزمات سعد الصغير وطليقته "برلنتي"

ففي الفترة الأخيرة، تصدر اسم سعد الصغير ، بعد دعوى أقامتها طليقته رانيا صالح الشهيرة بـ برلنتي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة السب والقذف، وتم تأجيلها إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري.

وقالت طليقته إن السبب في إقامتها دعوى ضده أنها فوجئت بزواجه من أخرى، وعلى الفور طلبت منه الطلاق، مشيرة إلى أنه لم يكن موافقا على طلب الطلاق في البداية، لكنه وافق فيما بعد وتم الطلاق، ثم فوجئت بعد 3 أشهر أنه طلب من والدتها أن يعود إليها، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي تواصل بينهما طوال تلك المدة، وفوجئت فيما بعد بـ سعد الصغير وزوجته برلنتي تحت منزلها، وحطما باب المنزل الخاص بها وسباها.

وفي الأيام الماضية عثر أهالي منطقة العجوزة على سيدة مغشى عليها وسط الشارع، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى إمبابة العام وعقب إفاقتها ادعت أنها طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، مشيرة إلى أنه هو من تعدى عليها، حسب وصفها.

وبنقل السيدة المصابة إلى المستشفى تبين أنها لا توجد بحوزتها أية أوراق شخصية تثبت شخصيتها، ولدى إفاقتها قررت أنها طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، واتهمته بأنه من تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها وتخلص منها بإلقائها بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة داخل المستشفى.

أزمة سعد الصغير وبوسي

ومن ضمن ازمات الصغير ، خلافات نشبت بينه وبين المطربة "بوسي" بعد أن طالبها بدفع 200 ألف جنيه تعويضًا، عن الأدوات المنزلية التي تحصلت عليها من الشقة التي كان يسكن فيها والدها قبل وفاته، إذ أشار إلى أنه ليس لها الحق في أخذ مستلزمات الشقة لأنها ليست ملكًا لها، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: "بوسي اتصلت بيا وقالت لي الحقني وليد فطين ممضيني على 28 إيصال أمانة، ورحت لها المحكمة وهي عليها 30 إيصال أمانة، بوسي راحت جابت فطين كتفته وجابت ناس وضربته 13 مرة بالشبشب على وشه".

أزمة سعد الصغير والراقصة شمس

بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج، ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات سابقة وحتى لا تغضب زوجته الأولى.

لم تنتي الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

ثم عادت شمس، واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيس بوك، ليرد عليها بأنه تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.

بتهمة حيازة مواد مخدرة..قرار جديد بشأن القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة

كما قررت جهات التحقيق ، إيداع الفنان سعد الصغير في الحجز، داخل محكمة مصر الجديدة، لحين صدور قرار النيابة بشأنه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه على خلفية القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، صباح اليوم الثلاثاء ، في مطار القاهرة.

تفاصيل القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة

كانت البداية عقب عوده الفنان سعد الصغير من رحلة فنية فى إحدى العواصم العربية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادم عليها"، قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالقبض علي المطرب الشعبي سعد الصغير، وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة.

وقامت الجهات المختصة بالمطار، بإيقاف المطرب الشعبي سعد الصغير، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر علاقته بكون المضبوطات تندرج تحت مسمي المواد المخدرة، أو معرفته بها، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

وكشفت التحريات ؛ أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.