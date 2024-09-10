أنجلينا جولي عن التصفيق لفيلمها: من الصعب الشرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة العالمية أنجلينا جولي أمس الأحد عن شعورها عندما تلقى فيلمها الجديد، “ماريا” Maria، تصفيقاً حاراً لمدة ثماني دقائق، ضمن مهرجان البندقية السينمائي.

وفي مقابلة مع موقع “أي تي”، بمهرجان تورونتو السينمائي، قالت جولي: “لا أعلم، من الصعب شرح لحظات كهذه، إنها مسؤولية كبيرة عندما تؤدي شخصية حقيقية، فأنت لا تريد أن تخذلها، ولا تريد أن تخذل الأشخاص الذين يهتمون بها. كذلك، الأشخاص الذين عملت بجد إلى جانبهم على هذا العمل”.

وفي تصريحات صحفية أخرى، قالت جولي عن شخصية “ماريا”، إحدى أعظم مغنيات السوبرانو، التي تواجه صراعات إبداعية وشكوكاً، إن “في نهاية حياتها، كانت تمر بأوقات تشعر فيها بأنها غير قادرة على التواصل، وقد حطمها ذلك”.

ويعرض فيلم “ماريا” من إخراج بابلو لارين، الأيام الأخيرة من حياة ماريا كالاس في باريس، حينما أدمنت العقاقير المضادة للقلق. ويسرد الفيلم مواقف سعيدة وأخرى حزينة من ماضيها المضطرب، حينما أبهرت الجمهور في أنحاء العالم بصوتها الأخّاذ.

يذكر أن جولي تعيّن عليها تعلّم الغناء الأوبرالي للتحضير لتجسيد شخصية كالاس.