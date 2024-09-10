رسائل دعم متبادَلة بين حنان ترك وصلاح عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبادلت الفنانة المعتزلة حنان ترك والفنان الكبير صلاح عبدالله رسائل الدعم بينهما بعد تعليق الأخير على منشور لحنان عبر حسابها الخاص في منصة “X” قالت فيه: “هرتب أولوياتي لتحقيق التوازن في حياتي… مين يقول وأنا كمان؟”.

وجاء الرد سريعاً من صلاح عبد الله على صورة أبيات شعر قال فيها: “نفسي أقول بس خايف مكنش قد القول… ياما قلت كتير زمان والفشل كان مهول”.

لتردّ عليه حنان ترك معبّرةً عن محبّتها وامتنانها له، وكاشفةً أنه أضاف إليها الكثير في مشوارها الفني، وتعلّمت منه الكثير والكثير في حياتها، فكان بمثابة أبيها، وهي ممتنة له على مساعدته لها ولكل جيلها، حيث قالت: “فشل إيه بس يا عم صلاح يا حبيب الملايين… دا إحنا اتعلمنا التفاؤل منك وشفنا النجاح معاك يا دياسطي”.

وكانت حنان ترك قد عادت الى الأضواء بعد تصريحات المخرجة هالة خليل عن نيتها تقديم الجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات” الذي قدّمته حنان بمشاركة هند صبري ومنة شلبي، حيث قالت هالة في تصريح سابق لـ”لها” عن موقف حنان ترك من العودة إلى التمثيل، من خلال الجزء الثاني من هذا الفيلم: “حنان ترك لم تمانع في المشاركة بالجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات”، بالعكس تحمّست للفكرة ولكنها تنتظر الانتهاء من كتابة السيناريو حتى تستطيع أن تبدي موافقتها النهائية”.

وأضافت: “السيناريو هو الفيصل في قرار حنان ترك بالعودة الى التمثيل، وأنا أواصل حالياً كتابة السيناريو وقد انتهيت من كتابة نصفه، ولن أمانع في ظهور حنان ترك في الفيلم بشخصية معينة تتناسب مع حجابها، كما أن أحداث الفيلم تدور في زمن مختلف تماماً عن أحداث الجزء الأول”.