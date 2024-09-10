شكرا لقرائتكم خبر عن "وتقابل حبيب" اسم مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذى يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، والذى تقدم خلال أحداثه الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشاركها بطولة العمل النجم كريم فهمى ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية في مسلسل "ونحب تانى ليه".

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى الساحة الفنية بالمنافسة فى موسم دراما رمضان 2025، وكذلك العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال هذا بالإضافة إلى استعدادها للعودة إلى الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة.