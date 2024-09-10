كارول سماحة تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد التي جاءت بعنوان مختلفة"، وهي أيضًا اسم الألبوم.

ونشرت كارول مقطع فيديو، روجت خلاله للألبوم وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وأخيرًا وبعد طول انتظار صار فيكم كلكم من اللحظة تسمعوا ألبومي الجديد "مختلفة"، على كل المنصات الموسيقية، وزي ما ألبوم بيدور على نقاط قوتي كمان بيدور على نقاط ضعفي وانتصاراتي على وجعي وفرحي، بتمنى أنكم تستمتعوا فيه وبحب أعرف رأيكم في ألبوم "متخلفة".

ويضم ألبوم كارول سماحة 14 أغنية، وهم "مختلفة، أجمل سنين، بقيت أسد، بتعقد، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بوسة، طب وبعدين، أضحك يا قلبي، وقت الحب، كتير بخاف، حالة تخدير، نفس، كتير بخاف غنوا لحبيبي".

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