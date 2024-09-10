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غدًا.. انطلاق عرض فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم بدور العرض السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستقبل دور العرض السينمائي غدًا الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، فيلم "عاشق".

والفيلم يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، والفنانة أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وغيرهم من نجوم الفن، ومن إخراج عمرو صلاح، وتأليف عمر زهران.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار تشويقي رومانسي، حول طبيب يعالج المرضى من الإدمان، ويقع فى حب فتاة ويكتشف بعد ذلك أنها تعاني من الإدمان ويحاول علاجها بعد وقوعهما بقصة حب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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