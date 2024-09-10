مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المخرجة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية، المخرجة ساندرا نشأت، ومن المقرر انطلاقه 19 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.

ويصاحب التكريم عرضا لمشروع تخرج ساندرا من المعهد العالي للسينما، وهو فيلم "آخر شتا" من بطولة مني زكي وداليا إبراهيم وندوة تعقدها مع جمهور المهرجان.

ومن أبرز أفلام المخرجة ساندرا نشأت "ليه خلتني أحبك" و"حرامية في كي جي تو" و"حرامية في تايلاند" و"ملاكي إسكندرية" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" المصلحة" "في الحب والحياة".

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