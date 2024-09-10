ندى الكامل تخطف الأنظار بفستان أحمر أنيق .. إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي من YSL

ميرنا وليد - بيروت - ابهرت ندى الكامل، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها بإطلالتها الجديدة من خلال صور ومقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز، فقد إرتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر، من دون أكمام، ذات فتحة حتى الفخذ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ندى بيدها حقيبة من دار أزياء YSL، يصل سعره إلى 4,200 دولار.

من جهة ثانية، كان كشف الممثل المصري أحمد خالد، أموراً عن علاقته بطليقته ندى الكامل، قائلاً إنه يعرفها منذ مدة، وتقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.