يدًا بِيد… هكذا وثّقت الكاميرات لقاء جنيفر لوبّيز ومات ديمون وسط معركة طلاقها من بن أفليك

تقدّمت جنيفر لوبّيز بأوراق طلاقها من بن أفليك في لوس أنجلوس نهاية آب/أغسطس بعد عامَين من الزّواج.

جاء ذلك قبل أيّام قليلة من الذّكرى السّنويّة لحفل زفافهما الذي أقيم في جورجيا، عام ٢٠٢٢، بعد حفل زفافهما المفاجئ في لاس فيغاس قبل شهر.

وفي خضمّ هذا الوضع المتوتّر بين الزّوجَين السّابقَين، نشرت الصّفحة السّادسة صورًا لـ “لوبّيز” وهي تمسك بيد الممثّل مات ديمون في الحفل الذي أعقب العرض الأوّل لفيلم Unstoppable، والذي لم يحضره بن أفليك.

تُظهر الصّور لوبّيز وديمون وهما يخوضان محادثة خاصّة مريحة ويتبادلان الضّحك.

ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ لوبّيز تلعب دور البطولة في الفيلم، الذي أنتجته شركة Artists Equity التي يملكها مات ديمون وبن أفليك.

ووفقًا لـ “بيبول”، تحدّثت لوبيز ودامون لأكثر من عشرين دقيقة خلال الحدث الذي أقيم في EPOCH Bar & Kitchen Terrace في فندق ريتز كارلتون.

وقال مصدر: “لقد أجريا محادثة طويلة وعميقة”.

خلال طفولتهما، استقرّ بن أفليك وعائلته في كامبريدج، حيث أصبحا جارَين لمات ديمون.

كان الثّنائيّ يعيش في منزلَين مجاورَين – كان بن يبلغ من العمر ثماني سنوات، ومات كان عمره عشر سنوات – وأصبحت والدتاهما صديقتَين، وهو ما “أجبرنا تقريبًا على قضاء بعض الوقت معًا”، كما أوضحا في مقابلة قبل سنوات.

كان كلاهما واضحًا في رغبته في أن يصبحا ممثلَين، لكن أمّاهما عارضتا ذلك وشجّعتاهما على ممارسة مهن أخرى.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ومع ذلك، عندما كان مراهقًا، التحق مات ديمون بجامعة هارفارد، إذ كتب مسودّة سيناريو فيلم Good Will Hunting، والتي أكملاها معًا لاحقًا.

لقد فتح هذا الفيلم لهما أبواب هوليوود، ممّا أكسبهما جائزة الأوسكار والغولدن غلوب.