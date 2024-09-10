آخر منشور لـ سعد الصغير قبل القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان سعد الصغير جمهوره ، أحدث ظهور له قبل ساعات من إلقاء القبض عليه، وذلك فور وصوله مطار القاهرة الدولي بعد عودته من الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ونشر سعد، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر وهو يرتدي بنطلون وقميص باللون الأخضر.

وألقى القبض على الفنان سعد الصغير، من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي بعد عودته من الولايات المتحدة، وتم العثور بحوزته على مواد مخدرة تشمل زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية، وتم تحرير محضر بالحادثة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

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