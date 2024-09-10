بالصور- 10 بوسترات مسلسل "برغم القانون".. تعرف على الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت شبكة قنوات "ON" لمسلسل "برغم القانون" للفنانة إيمان لعاصي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "ON" بوسترات منفردة لأبطال العمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق الحساب :"انتظروا مسلسل "برغم القانون"، مع باقة من ألمع النجوم، بدءًا من الأحد 15 سبتمبر الساعة 7:30 مساءً فقط وحصريًا على شاشة ON".

مسلسل "برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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