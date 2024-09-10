محمد رمضان مع نادر حمدي في أحدث ظهور..والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الموزع الموسيقي نادر حمدي، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكشف نادر، عن عمل فني جديد يجمعهما، وأثار حماس الجمهور، ولم يكشف عن التفاصيل، وعلق: "قريبًا".

وانهالت عليهم تعليقات من المتابعين، وجاءت: "أكيد عظمة طالما نادر فيها، بالتوفيق، هتعملوا حاجة جامدة أكيد، بالتوفيق يامبدع".

من جانب آخر، الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "مش فاضي"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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