إسلام إبراهيم عن مشاركته بمسلسل "تيتا زوزو": "ربنا طبطب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته، بالمشاركة مع النجمة إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو".

ونشر إسلام مقطع فيديو يجمعه بفريق العمل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "خلصت تجربة من أمتع وألذ وأدفى التجارب اللي دخلتها الشغل مع صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس أو إس زي ما بتحب نقولها لأنها قريبة من الكل ممتع بشكل مايتوصفش".

وتابع: "أم بكل ما تحمل الكلمة من معاني عندها أمومة مفرطة، لدرجة أني كنت بحس أن ربنا طبطب عليا بالعمل ده السنة دي بالذات عشان استمتع بكل المشاعر الحلوة، دي فنانة تتعلم منها الإلتزام، والتركيز، والتفاني في الشغل خفة دم وضحك، وطفولة طول ما أنت بتصور، حد كده ربنا مجمع فيه كل الحاجات اللي صعب تتجمع في شخصية واحدة".

واستكمل: "بنحبك يا إس، لأنك تستاهلي كل الحب، والحاجات الحلوة اللي في الدنيا، وأخيرا شكرًا أستاذة شرين عادل أنك خلتيني جزء من التجربة دي وطبعا كلامي عن حلاوتك هيحتاج بوست لوحده، وشكرًا زيزو محمد عبدالعزيز على رشدي، شكرًا سيف رشيد على تعبك معايا ربنا يكتبلنا النجاح، هتوحشوني أوي ".

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها، ويشارك ببطولة المسلسل إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمد، تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل.

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