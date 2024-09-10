شاهد.. البوسترات الرسمية لمسلسل برغم القانون قبل عرضه على ON

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض قناة "ON" حصريًا بداية من يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر مسلسل برغم القانون بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصى وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

دراما اجتماعية

مسلسل برغم القانون الذي يعرض في تمام الساعة 7:30 مساءً، يدور في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد.

وتستيقظ ليلي في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر ١٠ سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار.

وبمرور أحداث مسلسل برغم القانون تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.