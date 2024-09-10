لوحة في معرض "وصلون" بقاعه زياد بكير في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان "وصلون" لمجموعة من الفنانين التشكيليين تحت إشراف الفنان اليمنى ردفان المحمدي في السادسة مساء الثلاثاء ١٠ سبتمبر ويستمر حتى الخميس ١٢ سبتمبر بقاعه زياد بكير للفنون التشكيلية .



ويضم المعرض ٦٠ لوحة فنية بخامات مختلفة ومنها أكريليك ، زيت وأحبار بمشاركه ١٧ فنان من ١٦ دوله عربية وأجنبية منها " الهند ،لبنان،المملكة العربية السعودية، سويسرا،تونس ،إيطاليا، المغرب، الكويت،العراق،الأردن،اليمن،مصر،الولايات المتحدة الأمريكية،سلطنة عمان،فلسطين،سوريا"

ويحل الفنان المصري طاهر عبد العظيم ضيف شرف للمعرض.

يذكر أن وصلون تعد إختصاراً لكلمه وصل ولون ومن المعروف أن الفن لغه تواصل عالمية وجاء ملتقى وصلون ليمثل تواصلا فكريا وحواريا ولونيا بشكل مباشر ،مفتوح ومكثف بين الفنانين من مختلف الدول وهم أصحاب تجارب احترافيه وشبابية لافته ورائدة .