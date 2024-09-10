مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المخرجة ساندرا نشأت

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 المخرجة المصرية ساندرا نشأت تقديرا لمشوارها السينمائي .

ومن المقرر أن يصاحب التكريم عرضا لمشروع تخرج ساندرا من المعهد العالي للسينما وهو فيلم أخر شتا من بطولة مني زكي وداليا إبراهيم وندوة تعقدها مع جمهور المهرجان .

وأعربت ساندرا نشأت عن تقديرها للمهرجان وسعادتها بالتكريم من المهرجان الذي يسهم في التواصل بين المواهب من الشباب وجذوره الفنية من الأجيال السابقة .

وقالت ساندرا نشأت : رغم غيابي عن البلاتوهات منذ فترة بسبب ظروفي الأسرية إلا أن التكريم زاد من حماسي للعودة سريعا من جديد إلي صناعة الأفلام .

وأوضحت ساندرا نشأت أن فكرة عرض فيلم مشروع تخرجها من المعهد ليشاهده جمهور المهرجان رائعة رغم الإمكانات الضعيفة التي كانت تصنع بها الأفلام وما تشهده صناعة الأفلام حاليا من تطور تكنولوجي كبير.

ومن جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي أن تكريم المهرجان للمخرجة ساندرا نشأت هو تكريم لكل موهبة حقيقية قدمت لصناعة السينما، وقال : ساهمت ساندرا من خلال أفلامها في منح فرصا عديدة لممثلين أصبحوا فيما بعد نجوما كبار وأنها راهنت منذ أن كانت طالبة علي الشباب من أبناء جيلها مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز ومني زكي وحنان ترك لذلك كانت أفلامها هي الأكثر جماهيرية وتعبيرا عن زمنها وذكر أن المهرجان يجهز لمفاجأة تشارك فيها ساندرا نشأت أثناء الفعاليات.

يشار الي أن ساندرا نشأت بدأت مشوارها كمساعدة لكبار المخرجين مثل الراحل الدكتور سمير سيف ويسري نصرالله وكان فيلم مبروك وبلبل هو اول أفلامها كمخرجة وتوالت بعده أفلامها مثل ليه خلتني أحبك وحرامية في كي جو تو وحرامية في تايلاند وملاكي إسكندرية والرهينة ومسجون ترانزيت والمصلحة وأخويا (في الحب والحياة ) وكرمتها سفارة السويد بالقاهرة العام الماضي بإعتبارها واحدة من رائدات التغيير في السينما المصرية .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .