ساندرا رزق تتالق و تبرز أنوثتها بفستان زهري رائع.. وسعر حقيبة يدها من CHANEL سوفاجئكم!

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق باخر إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير و ضيق باللون الزهري من دون اكمام، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ساندرا رزق بيدها حقيبة من دار أزياء CHANEL، يصل سعرها إلى 11,448 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

