شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عرض مسرحية "عامل قلق" بطولة سامح حسين إلى مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عودة عرض المسرحية الكوميدية الاستعراضية "عامل قلق"، بطولة الفنان سامح حسين، تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، فكرة وإخراج اسلام إمام، إلى مسرح البالون فى الجيزة بعد انتهاء عرضها بالإسكندرية.

يذكر أن سامح حسين في تصريح أكد لـ ”الخليج 365” أنه من دواعى سروره أن المسرحية أعادت للمسرح لافتة "كامل العدد" التي كانت قد اختفت من المسارح منذ فترة مضيفًا أنه لذلك سوف يستمر عرضها بالإسكندرية الى يوم 23 أغسطس الجارى نظرًا للإقبال الكبير عليها، كما وجه الشكر لجمهور الإسكندرية الذى وصفه بالجماهير الودودة والوفية".

مسرحية "عامل قلق" بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.