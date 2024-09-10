بطل سلسلة "Home Alone" يستعد لجولته في أمريكا استعدادًا للكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الممثل الأمريكي ماكولي كالكين لجولته في الولايات المتحدة الأمريكية وعرض فيلمه الشهير "Home Alone" بالتزامن مع احتفالات الكريسماس وذلك خلال الأشهر المقبلة.

وكشف كالكين عن جولته بعدد من الولايات نهاية شهر نوفمبر المقبل وستستمر حتى 15 ديسمبر وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر كولكين الملصق الدعائي الخاص بجولته، وعلق: "مرحبًا بكم جميعًا، سأبدأ جولتي في ديسمبر وأشعر بالحنين إلى الماضي، تعالوا انضموا إلى بينما نشاهد فيلم وحدي في المنزل وسنقوم بجلسة نتحدث خلالها عن الفيلم".

وكرم الممثل الأمريكي ماكولي كولكين بنجمة على ممشى هوليوود شهر نوفمبر العام الماضي نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لأكثر من 20 عامًا.

ماكولي كارسون كولكين هو ممثل أمريكي ولد في 26 أغسطس عام 1980 واشتهر بتقديم شخصية "كيفن" ضمن أحداث سلسلة أفلام الكوميديا "Home Alone" عام 1990، وعرف عنه علاقته الوطيدة بالعديد من النجوم العالميين أبرزهم النجم الراحل مايكل جاكسون، وإلى جانب سلسلة "Home Alone" التي كانت بمثابة بوابته لعالم الشهرة والنجومية في هوليوود بفترة التسعينات.

كما شارك "كولكين" بالعديد من الأعمال الكوميدية والتي أكدت كونه أحد أهم نجوم الكوميديا بهذه الفترة وكان أشهرها فيلم "The Good Son" عام 1993 ورشح "كولكين" وفاز بالعديد من الجوائز العالمية أهمها ترشحه لجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل بفيلم كوميدي عن فيلم "Home Alone" عام 1991، كما أنه فاز بجائزة "أفضل ممثل صاعد" عن نفس الفيلم من جمعية شيكاجو لنقاد السينما.

يذكر أن، آخر مشاركات ماكولي كولكين كانت بفيلم الرسوم المتحركة "مجرة درب الحب" عام 2022.

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