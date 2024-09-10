على أنغام "الكلام ليك أنت".. دنيا سمير غانم تُهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زوجها الإعلامي رامي رضوان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور مع رامي رضوان على أنغام أغنية "الكلام ليك" للفنان عمرو دياب، قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

من جانبه، رد عليها رامي رضوان قائلا: "ربنا يخليكي ليا حبيبتي أنتي وأحلى كايلولا".

كان آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على السوشيال ميديا، أثناء حضورها لمشاهدة مسرحية "التلفزيون، بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

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