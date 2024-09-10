سارة سلامة جريئة وهيفاء وهبي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سماحة

تألقت الفنانة آية سماحة في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مرتدية فستان طويل أبرز جمالها.

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها، مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة جهاد عبدالله.

سارة سلامة

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جريئة، من أحدث ظهور لها داخل البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

زينة

نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تستمتع بركوب الخيل على الشاطئ، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة.

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن خضوعها لجلسة تصوير جريئة على هامش تكريمها بجائزة "أفضل ممثلة" عن مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي من فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست".

هيفاء وهبي

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير، أبرز جمالها ورشاقتها.

قمر اللبنانية

تألقت المطربة اللبنانية قمر في أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة أبرز جمالها ورشاقتها.

المطربة بوسي

شاركت المطربة بوسي متابعيها أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة غريبة مرتدية فستان "جمبسوت" باللون الفوشيا.