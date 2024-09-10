"أول ممثل أفريقي جسد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".. 10 معلومات عن الراحل جيمس إيرل جونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا النجم الأمريكي العالمي جيمس إيرل جونز عن عمر يناهز 93 عامًا في منزله بولاية نيويورك الأمريكية أمس الاثنين وذلك وفقًا لموقع "Deadline".

ويعد الراحل هو من أشهر من قام بتقديم الأدوار الصوتية في تاريخ السينما، وكان أبرزها فيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994 وقدم شخصية "موفاسا" وكان سببًا رئيسيًا في نجاح الفيلم تجاريًا وأصبح من علامات السينما الأمريكية، كما قدم الأداء الصوتي لشخصية "Darth Vader" الشهيرة من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars".

وإليكم 10 معلومات عن الراحل جيمس إيرل جونز:

1- أخذ دروسًا في التمثيل في محاولة للسيطرة على تلعثمه.

2- كان أول المشاهير الذين ظهروا في مسلسل "شارع سمسم" عام 1969.

3- تم تصنيف أدائه الصوتي لشخصية دارث فيدر في المرتبة رقم 84 في قائمة أعظم 100 شخصية سينمائية في التاريخ.

4- تم الإعلان عن وفاته عن طريق الخطأ خلال بث مباشر لمباراة فاصلة في الدوري الاميركي للمحترفين في أبريل 1998، وكان المتوفى في الواقع جيمس إيرل راي، القاتل المدان لمارتن لوثر كينغ.

5- أول ممثل أمريكي من أصل أفريقي يلعب دور رئيس الولايات المتحدة في فيلم The Man (1972).

6- على الرغم من مسيرته الحافلة إلا أنه لم يتم تكريمه بنجمة على ممشى هوليوود.

7- رشح مرة وحيدة لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Great White Hope" عام 1971، وفاز بجائزة جولدن جلوب عن نفس الفيلم كـ "أفضل موهبة صاعدة".

8- فاز مرتين بجائزة إيمي الأولى كأفضل ممثل في دور مساعد بمسلسل "Heat Wave" عام 1991، وللمرة الثانية بنفس العام كأفضل ممثل في دور رئيسي عن مسلسل الدراما "Gabriel’s Fire".

9- اشتهر بتعاونه مع النجم الأمريكي إيدي ميرفي بفيلم الكوميديا "Coming to America" عام 1988.

10- كانت آخر مشاركاته بالأداء الصوتي لشخصية "Darth Vader" بمسلسل "Obi- Wan Kenobi" عام 2022.

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