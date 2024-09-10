وفاة نجم "The Lion King" عن عمر يناهز 93 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا النجم الأمريكي العالمي جيمس إيرل جونز عن عمر يناهز 93 عامًا في منزلة بولاية نيويورك الأمريكية وذلك أمس الاثنين وفقًا لموقع "Deadline".

ويعد الراحل هو من أشهر من قام بتقديم الأدوار الصوتية في تاريخ السينما، وكان أبرزها مشاركته بفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994 وقدم شخصية "موفاسا" وكان سببًا رئيسيًا في نجاح الفيلم تجاريًا وأصبح من علامات السينما الأمريكية، كما قدم الأداء الصوتي لشخصية "Darth Vader" الشهيرة من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars".

كما استعانت به "ديزني" عام 2019 لتقديم النسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" وقام بالأداء الشخصي لنفس شخصية الفيلم الكارتوني وذلك نظرًا لتعلق الملايين حول العالم بالأداء الخاص به للشخصية الكارتونية "موفاسا".

يذكر أن، آخر مشاركات الراحل جيمس إيرل جونز كانت بمسلسل الخيال العلمي "Obi- Wan Kenobi" عام 2022 وأعاد خلاله أيضًا تقديم الأداء الصوتي لشخصية "Darth Vader".

اقرأ أيضا:

أنوشكا: عادل إمام اختارني في "فرقة ناجي عطا الله"وقالي هتمضي كده عمياني؟

"مفيش حد في حياتي".. عنبة ينفي شائعة ارتباطه