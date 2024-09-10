مروة صبري تهاجم مها أحمد بعد تصريحاتها الأخيرة: "اقطعوا عنها النت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الإعلامية مروة صبري، على تصريحات الفنانة مها أحمد التي أثارت بسببها جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تواجدها بشكل مستمر على تطبيق "تيك توك" وانتقادها من قبل جمهورها ومتابعيها.

وقالت مروة، ببرنامجها "قعدة ستات": "افصلوا النت يا جماعة عن مها أحمد، لأن مها مبقتش خطر على نفسها دي بقت خطر على الجمهور كمان، ومش دول الجمهور اللي انتي بتحبيهم ومش قبل كده لما الناس طلعت تهاجمك وتقولك بتطلعي ليه على التيك توك قولتي محدش يتكلم، طب انتي طالعة على متابعينك بتهزقيهم ليه؟".

وأضافت: "سيبي اللي عايز حاجة يقولها، ودي أذواق، وفي ناس مبسوطة بوجودك على اللايف من وجهة نظرهم يعني هم أحرار وفي ناس متضايقة وناس شايفة انك قيمة فنية كبيرة، وحتى لو هتردي عليهم قولي لهم يا جماعة انا مش لاقية شغل إنما لا تتلفظي بألفاظ".

وكانت الفنانة مها أحمد، قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر السوشيال ميديا بعد تعرضها للتنمر، مؤكدة أنها لن تقبل العلاج على نفقة الدولة، ونشرت مها، مقطع فيديو ، عبر حسابها على "تيك توك" قالت فيه: "أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأتمزج وأحب أطلعهم على المسرح".

وتابعت: "شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني يا عين أمك".

واستكملت مها أحمد: "مش هينفع أروح أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة ومن حقي، بس ساعتها هتتنمروا وتقولوا دي بتاخد دواء الغلابة وأنا مش عايزة أخد دواء الغلابة.. عايزة أعالج نفسي بنفسي".

وأضافت: "عايزة أعمل علاقات مع الداعمين من برة.. يمكن أسافر أشتغل برة أو يمكن شيخة من الشيوخ تشوفني تشغلني عندها .. ليه لأ، عندي طموح أروح أشتغل عند الناس برة بس مشتغلش هنا، عشان انتوا متنمرين ومش هتقولوا دي ست بـ 100 راجل وبتشتغل".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مها أحمد كانت بمسلسل "بيت الشدة" عام 2022.

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