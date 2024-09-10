بعد خسارة وزنها.. غادة عبد الرازق تتلقى رسالة من هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق، عبّرت فيها عن إعجابها بكل ما تقدّمه من أعمال فنية، كما أشادت بخسارتها للوزن وحفاظها على رشاقتها وجمالها المميز.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة لغادة عبد الرازق من حفل “دير جيست”، وعلّقت عليها بالقول: “النجمة الجميلة غادة عبد الرازق عاجباني بكل خطواتها، إطلالاتها، اختياراتها الفنية، أناقتها المختلفة والمميزة جداً وكمان محافظتها على الرشاقة اللي اكتسبتها”.

وتابعت: “كل ده يخلّيني أقولّها إنتي فعلاً نجمة مبدعة تستحق الجوايز… ومبروك فوزك بجائزة “دير جست” كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية”.

وفازت غادة عبد الرازق بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “صيد العقارب”، في حفل “دير جيست” الذي أُقيم مساء الجمعة الماضي 6 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال حضورها حفل “دير جيست”، وذلك بعد أن انتشر فيديو من الحفل ظهرت خلاله وهي تمشي قبل وصولها الى “الريد كاربت” للحفل ومعها شاب يُمسك بيدها، وهو ما جعل العديد من الجمهور يتكهّنون بزواج غادة للمرة الـ12، إلا أن الفنانة لم تعلّق على الأمر واكتفت بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” لكن من دون أية تعليقات، بما يكشف أنه تأكيد لما توقعه البعض بشكل غير مباشر.