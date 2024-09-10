تامر حسني في لفتة إنسانية جديدة.. هذا ما فعله مع فتاة انهارت بالبكاء عند رؤيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر ظهرت فيه فتاة وهي تقترب من النجم المصري تامر حسني خلال إحيائه حفلاً غنائياً وسط عدد من معجبيه ولم تتمالك أعصابها وانهارت في البكاء، وبدت على وجهها علامات الصدمة لأنها لم تصدّق أنها رأت نجمها المُفضّل.

وكلفتة إنسانية، حاول تامر حسني تهدئة الفتاة، بممازحتها وتقبيل رأسها لإخراجها من الصدمة التي أُصيبت بها بمجرد أن رأته.

من ناحية أخرى، علّق تامر حسني على حديث المخرج محمد سامي عنه بأنه دعمه في بداية مشواره الفنّي، كونه أول من آمن به في الدراما وقدّم معه مسلسل “آدم” الذي حقق نجاحاً ساحقاً خلال عرضه في موسم رمضان 2011.

وكتب تامر عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”: “يمكن وقفت الوقفات دي مع ناس كتير بس لمّا كبروا استكتروا يقولوا كلمة حق، أو لو اتقالت بتتقال من ورا القلب، سبحان الله أكتر حد قال كلمة تجبر خاطري هو أكتر واحد ناجح”. وأضاف: “اللي أنكر واتحوّل اختفى، والأصيل نجا وعدّى كل حدود النجاح بمجهوده وقلبه، لا يصح إلا الصحيح، شكراً يا أسطورة جيلك يا حبيب قلبي يا محمد يا سامي، وربّنا يزيدك نجاح وقوة وتألق”.