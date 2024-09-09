شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة بعد خروجها من المستشفى: شكرًا نقيبنا دكتور أشرف زكي على اهتمامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن خروجها من المستشفى بعدما أجرت عملية جراحية ممثلة استئصال مرارتها وقالت: "اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية وخرجت النهاردة، شكرًا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمن عليا وآسفة لعدم الرد وشكرًا نقيبنا الدكتور أشرف زكي على اهتمامك اللي متعودين عليه دايمًا وربنا ما يحرمني من حبكم ودعائكم لي".



بدرية طلبة

وأضافت بدرية طلبة: خرجت من المستشفى وربنا يتم شفايا، وبتمنى ما حد من حبايبي يشوف تعب أبدًا ويكتب لكم جميعًا الخير.

وكانت الفنانة بدرية طلبة حرصت أمس على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعدما أجرت عملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث قالت لليوم السابع إنها بخير وحالتها الصحية في تحسن، وأنها كان من المفترض أن تجري العملية من شهر ونصف ولكن الطبيب المعالج لها، أجل العملية لحين تعافيها من ارتفاع نسبة الكولسترول.

وأضافت بدرية طلبة أنها أجرت العملية أمس مع الدكتور محمد حلمي، وأنها ستعود لمنزلها غدا الاثنين، وهو ما حصل بالفعل مع عودتها اليوم.

وطمأنت بدرية طلبة الجمهور على صحتها مؤكدة أنها لا تستطيع الرد على أغلب المكالمات والرسائل ولكنها توجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تواصلها معاها الدائم، وتوجه الشكر لكل جمهورها ومحبيبها ممن حاولوا الاتصال بها قائلا، " تلفوني هينفجر من كتر الاتصالات من جوا مصر وخارجها".