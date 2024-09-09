هدى المفتي: "هند صبري ممثلة ذكية واتعلمت منها كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هدى المفتي عن تفاصيل مشاركتها الفنانة التونسية هند صبري في مسلسل "مفترق الطرق".

وتحدثت هدى، في فيديو لبرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام"، وقالت:"هند صبري اتعلمت منها كتير هي ممثلة ذكية جدًا وساعدتني أوي في كل حاجة من الأول للآخر في المسلسل، وأتمنى اشتغل معاها تاني وتالت ورابع وعاشر".

مسلسل "مفترق طرق" من بطولة الفنانة هند صبري، وإياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع علي الطيب ونهى عابدين.

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