طلب الزواج من فنانة شهيرة.. من هو الثري الذي عرض على مها أحمد راتب شهري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهدت الساعات الماضية موقفا تعرضت له الفنانة مها أحمد، إذ عرض بلوجر يدعى أحمد حجازي عليها راتبا شهريا مقابل اعتزالها منصة "تيك توك"، وكتب حجازي عبر حسابه على فيسبوك: "قال تعالى : (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)، أتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض عمل للفنانة مها أحمد بمقابل أن تعتزل منصة التيك توك تماماً وبراتب ضعف ما تتقاضاه شهرياً من التيك توك.. أرجو إيصال العرض للفنانة وتزويدي بما تتقاضاه من التيك توك لإعطاءها الضعف بمقابل الإقلاع عن استخدام المنصة، ودمتم بخير".

ونستعرض لكم معلومات عن البلوجر أحمد حجازي في السطور التالية:

- حسابه الشخصي على إنستجرام يتابعه 107 ألف شخص.

- مدون على صفحته بأنه "مهندس".

- حرص على حضور فعاليات مهرجان كان في دورته الـ 77.

- جوري بكر من بين متابعيه وتحرص على الإعجاب بصوره.

- كما أن نسرين طافش أيضا من معجبيه وتحرص على التفاعل مع صوره والإعجاب بها.

- تتابعه أيضا الإعلامية سالي عبد السلام والإعلامية سمر يسري.

- ظهر في إحدى صوره بصحبة زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون.

- سبق أن تقدم بعرض زواج لـ حورية فرغلي وطلب الارتباط بها مقابل مهر مليون دولار.

- يعد أحمد حجازي صديقا للفنانة لاميتا فرنجيه.

- يرتدي ملابس اعتبرها رواد السوشيال ميديا أنها أقرب للنساء.

يذكر أن، الفنانة مها أحمد كانت قد تعرضت لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تواجدها المستمر على منصة "تيك توك"، وهو ما دفعها للرد على من وصفتهم بالمتنمرين.

وخرجت مها أحمد في فيديو عبر حسابها على"تيك توك" قالت فيه: "أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأتمزج وأحب أطلعهم على المسرح .. شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني يا عين أمك".

وأضافت: "مش هينفع أروح أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة ومن حقي، بس ساعتها هتتنمروا وتقولوا دي بتاخد دواء الغلابة وأنا مش عايزة أخد دواء الغلابة.. عايزة أعالج نفسي بنفسي .. عايزة أعمل علاقات مع الداعمين من برة.. يمكن أسافر أشتغل برة أو يمكن شيخة من الشيوخ تشوفني تشغلني عندها .. ليه لأ، عندي طموح أروح أشتغل عند الناس برة بس مشتغلش هنا، عشان انتوا متنمرين ومش هتقولوا دي ست بـ 100 راجل وبتشتغل".